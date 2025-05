AL MINUTO | Aranceles de Donald Trump: reacciones y última hora de los nuevos impuestos

China suspende algunas medidas que tomó sobre entidades de EEUU tras tregua arancelaria

China anunció la suspensión temporal de algunas de las medidas no arancelarias que tomó contra 17 entidades estadounidenses que incluyó en abril en su lista de entidades no confiables y contra 28 entidades que agregó a su lista de control de exportaciones, informó anoche el Ministerio de Comercio. Según la cartera, la suspensión será de 90 días para las empresas que incluyó el pasado 4 de abril en su lista de entidades no confiables, la cual afectaba a 11 entidades estadounidenses. También pausó una medida similar que impuso el 9 de abril a seis entidades, pero sin especificar la duración de la suspensión. Las empresas extranjeras que China incluye en su lista de entidades no confiables tienen prohibido realizar importaciones, exportaciones e inversiones en el país asiático. Entre las sancionadas se encontraban empresas como Skydio, BRINC y SYNEXXUS, por su presunta cooperación militar con Taiwán, lo que, de acuerdo con Pekín, afecta gravemente a su soberanía y seguridad nacional.semanas