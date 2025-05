DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

EEUU descarta sanciones adicionales a Rusia para no afectar el proceso de paz con Ucrania

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, descartó este martes la imposición inmediata de sanciones adicionales a Rusia y afirmó que nuevas presiones pueden afectar las negociaciones de paz con Ucrania, el mismo día en que la Unión Europea anunció un nuevo paquete de medidas punitivas contra Moscú. Rubio afirmó ante un comité del Senado que el presidente, Donald Trump, "cree que, si empieza a amenazar con sanciones, los rusos dejarán de dialogar", y que "es valioso" poder dialogar con ellos y "convencerlos para que se sienten a la mesa de negociaciones". Sin embargo, el jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que se puede determinar la aplicación de nuevas sanciones sobre Rusia si no ven interés de su parte en alcanzar un acuerdo de paz duradero con Kiev, aunque no detalló qué plazo considerarán para tomar esta decisión. Cuestionado por senadores sobre la posición adoptada por su Gobierno, Rubio insistió en que la Administración no ha sido indulgente con Rusia, sobre la que "no se ha levantado ni una sola sanción".