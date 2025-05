DIRECTO GAZA | Última hora del conflicto

Hamás denuncia que no hay "negociaciones reales" para un alto el fuego en Gaza

El grupo islamista Hamás denunció este martes que, desde el sábado, no hay "negociaciones reales" para un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza, y que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, solo mantiene una delegación en Catar para "engañar a la opinión pública internacional". Netanyahu "sigue extendiendo el viaje de su delegación día tras día sin participar en conversaciones serias, ya que no han tenido lugar negociaciones reales desde el último sábado", dijo el grupo en un comunicado. Los islamistas acusaron además a las autoridades israelíes de tratar de engañar a la comunidad internacional con el anuncio de que permitirían la entrada de ayuda a Gaza, ya que, de momento, ningún camión de los 5 que llegaron ayer a la frontera ha sido recogido por las organizaciones internacionales, según el grupo. Este martes, el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU Jens Laerke dijo que el lunes se aprobó inicialmente la entrada de nueve camiones con ayuda, pero sólo cinco entraron realmente en la Franja, y su carga no pudo ser distribuida. Israel lleva desde el sábado bombardeando fuertemente la Franja de Gaza como parte de la nueva fase de su ofensiva contra el enclave, y ayer pidió la evacuación de Jan Yunis, una de las localidades más pobladas del territorio, ubicada en el sur del enclave.