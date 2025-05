Trump ve a Putin "cansado" de la guerra en Ucrania y a Zelenski cada vez con menos margen de maniobra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado la erosión que ha generado la guerra en Ucrania en los presidentes ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, uno "cansado" de un conflicto que ha deteriorado su imagen y el otro cada vez más lastrado por sus constantes peticiones de ayuda.

"Creo que Putin está cansado de todo esto y para él no pinta bien", ha declarado Trump en una entrevista a la cadena Fox. "Hay que pensar que si sus tanques no se hubieran atascado en el barrio de camino hacia Kiev la guerra habría terminado en cinco horas", ha añadido.

Al ser preguntado si creía que Putin era un obstáculo para la paz, Trump ignoró la cuestión e insistió una vez más en que el presidente ucraniano está prolongando una situación cada vez más asfixiante. "Es lo que siempre digo sobre él: no tiene las cartas en la mano. Está enfrentándose a un ejército enorme y sus habilidades están disminuyendo", ha indicado el mandatario norteamericano.

"A mí Zelenski me parece el mejor vendedor del mundo. Mucho mejor de lo que soy yo. Cada vez que viene a Washington se vuelve a casa con 100 millones de dólares", ha añadido Trump, antes de insistir una vez más en que la constante ayuda a Ucrania le parece un derroche: "El dinero es el dinero. No hay nada que más me reviente que ver todo este dinero desparramado", ha añadido.