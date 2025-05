Robert Kennedy Jr esquiva ahora preguntas sobre vacunas: "No creo que la gente deba seguir mis consejos médicos"

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., es un viejo conocido en el mundo antivacunas. El republicano tiene un largo historial de declaraciones polémicas en torno a la salud y la medicina moderna, como sus afirmaciones en una entrevista en Fox News en 2023, donde repitió las vacunas causan autismo, o cuando en un evento de prensa aseguró que "el covid 19 está dirigido a atacar a personas caucásicas y negras. Las personas con mayor inmunidad son los judíos asquenazíes y los chinos", tal y como aparece en un vídeo publicado en el 'New York Post'.

Tras las críticas de la comunidad científica, Kennedy Jr. ha matizado o incluso contradicho en varias ocasiones sus propias declaraciones. Incluso ha llegado a desmentir a aquellos que le cuelgan la etiqueta de antivacunas, asegurando que sus hijos están vacunados y que nunca ha llegado a aconsejar a la sociedad evitar la vacunación.

En esta misma confusa línea se expresó este miércoles en una audiencia en el Congreso, su primera intervención ante los legisladores desde su confirmación en el Senado, al ser preguntado por la gestión del sarampión, una enfermedad que se creía erradicada en Estados Unidos en el año 2000. En 2024, la infección reapareció y en lo que va de año ya se han reportado más de 1.000 casos en 31 estados del país, con tres muertes, entre ellos dos menores sin vacunar en Texas.

"Mi opinión sobre las vacunas es irrelevante"

El secretario de Salud respondió dubitativo a la pregunta del congresista demócrata Mark Pocan sobre la vacunación de sus hijos si los tuviera hoy. "¿Para el sarampión? Eh... probablemente para el sarampión", dudó Kennedy Jr. "Lo que diría es que mis opiniones sobre las vacunas no tienen relevancia... No quiero parecer que estoy evadiendo la pregunta, pero no creo que la gente deba seguir mis consejos médicos", concluyó.

El cruce de intervenciones prosiguió con Pocan preguntando sobre diferentes enfermedades. "De nuevo, no quiero dar consejos", dijo Kennedy sobre la varicela, el herpes zóster y la polio.

No obstante, asesorar y establecer políticas de salud pública, incluida la vacunación, es parte del mandato del secretario de Salud, quien supervisa agencias que se dedican precisamente a ello. Una tarea que no ha rehuido en otras ocasiones en las que ha aprovechado su cargo para instar a padres de recién nacidos a "hacer su propia investigación" sobre las vacunas.

Recortes millonarios en salud

El propósito de la audiencia de Kennedy Jr. era el de explicar los presupuestos de la Administración de Donald Trump en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, pero derivó en un intercambio de acusaciones entre el secretario de Salud y congresistas demócratas por los despidos masivos y los recortes en la financiación de la investigación científica que ya han entrado en vigor.

La reestructuración, impulsada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk, incluye la reducción de 20.000 empleos, es decir, una cuarta parte de la plantilla sanitaria. Además, el plan fusiona bajo la nueva "Administración para una América Saludable" agencias enteras dedicadas a la salud mental, el tratamiento de adicciones y la preparación ante emergencias. Kennedy Jr. reconoció que los recortes serán "dolorosos", pero defendió que son "necesarios" para reducir el déficit del gobierno federal.