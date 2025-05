DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Guterres dice que un acuerdo de paz sin respetar la soberanía de Ucrania allana el camino hacia el "caos"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido de que un acuerdo de paz que no respete la "integridad territorial" de Ucrania socavaría el Derecho Internacional y allanaría el camino para sembrar el "caos" en todo el mundo. Guterres ha explicado durante una conferencia celebrada en la capital de Alemania, Berlín, sobre las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas que "un alto el fuego debe allanar el camino para una solución" en Ucrania. "Para nosotros, esa solución es una paz justa y eso significa una paz que respete la carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional y las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, incluida la integridad territorial de Ucrania", ha indicado. Por otro lado, ha asegurado que "la ONU está dispuesta a brindar apoyo" en el proceso de paz "si las partes están de acuerdo". "Es obvio que si el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba un alto el fuego y una paz como las que he descrito sería un gran paso, pero soy consciente de que no será una tarea fácil", ha admitido.