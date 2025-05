Guerra de Israel, en directo: última hora del conflicto

Hasta Meloni denuncia ya la situación "injustificable" en Gaza

La jefa del Gobierno de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, consideró este miércoles que la situación humanitaria en la Franja de Gaza es "cada vez más dramática e injustificable", en un discurso ante los diputados. Aludiendo a conversaciones "a menudo difíciles" con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Meloni reiteró "la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario [...] frente a una situación humanitaria en Gaza, que no tengo ninguna dificultad en calificar de cada vez más dramática e injustificable". El Gobierno italiano, firme apoyo de Israel en su lucha contra el movimiento islamista palestino Hamás, no había condenado hasta ahora la situación humanitaria en la Franja de Gaza. "No estuvimos de acuerdo en varias de las decisiones, no estamos de acuerdo con las recientes propuestas del Gobierno israelí y no dudamos en decírselo a nuestros interlocutores", aseguró Meloni, que volvió a condenar de nuevo los "ataques inhumanos" de Hamás y pidió la liberación "inmediata" de los rehenes.