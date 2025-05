Pepe Mujica: ¿Quiénes fueron los Tupamaros en Uruguay?

El mundo despedía este martes al expresidente y exguerrillero uruguayo Pepe Mujica. La política, en todas sus formas, ocupó gran parte de su vida, pero fue la manera de "hacer política" la que hizo de él un símbolo generacional. Su declarado estoicismo permeó las conciencias de unos, y su historia inspiró a otros. Mucho antes de que sus frases invadieran titulares y mentes, y de que la política institucional pasara a un primer plano, Mujica formó parte del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, un actor clave en la historia de Uruguay.

Tras integrarse en el movimiento en 1964, e ingresar en prisión más de cuatro veces por participar en operaciones guerrilleras, Mujica fue finalmente encarcelado durante 13 años (1972-85), bajo la amenaza de ser ejecutado en caso de que la organización retomara las acciones armadas. Así, los Tupamaros no solo transformaron a Uruguay, sino también la vida del expresidente.

Desde su nacimiento como guerrilla urbana de extrema izquierda, hasta la posterior integración en el partido de Frente Amplio, los Tupamaros han sido un reflejo mismo de la sociedad uruguaya y su progreso social.

Primeros pasos

Tratando de responder a una serie de incidentes entre grupos de izquierda y de ultraderecha que tuvieron lugar a principios de los años 60, el grupo nació como un movimiento armado que pretendía aglutinar a diferentes grupos de izquierdas del país. Como sucedió con otras muchas iniciativas en Latinoamérica, los Tupamaros tuvieron la Revolución Cubana (1959) como referente ideológico e identitario. No obstante, durante su etapa inicial el grupo armado no estuvo vinculado a ningún partido político. Fue en noviembre de 1964, y a través de un volante distribuido en una Convención Universitaria, donde se pudo leer por primera vez el nombre del grupo: "T N T Tupamaros no transamos".

La denominación se deriva del apodo despectivo que los colonos españoles acuñaron a la población cercana al Río de la Plata que en 1811 se adhirió al movimiento por la independencia. Esta palabra tenía su origen en la sublevación indígena que había ocurrido en el Virreinato del Perú en 1780, encabezada por el líder indígena José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, y que fue reprimida con dureza por los españoles.

Después de que las fuerzas policiales desbarataran el grupo en 1966, este retomó la lucha armada hasta 1972, cuando nueve militantes, entre ellos Mujica, fueron arrestados. No sería hasta 1985, cuando la dictadura fue finalmente derrotada, que los prisioneros fueron liberados y el grupo inició una nueva fase.

Mutación

Tras el establecimiento de la democracia, la posición de los Tupamaros era una incógnita. Fue Raúl Sendic, quien había estado detenido, el que confirmó en una entrevista la decisión de los Tupamaros de optar por el marco político legal, proponiendo una lucha ideológica y la integración formal en el Frente Amplio. La transición de grupo armado a opción política fue un camino transitado por muchos de los movimientos sociales de la región en esa época.

Desde ese momento, el grupo formaría parte tanto del Frente Amplio como de las diferentes coaliciones que se formaron dentro de este (Movimiento de Participación Popular y Espacio 609). Aunque las elecciones de 2004 explicitaron el avance Frente Amplio, sería en 2008, con la elección de Mujica como presidente, cuando culminaría el proceso que comenzó allá por 1964.