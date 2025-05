DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Zelenski dice que Trump tiene que llegar al convencimiento de que Putin miente

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que su homólogo de EEUU, Donald Trump. tiene que llegar al convencimiento de que Vladimir Putin miente y que no son los ucranianos quienes frenan un posible proceso de paz. "Trump tiene que llegar al convencimiento de que Putin miente. Y tenemos que asumir las cosas de una manera sensata y mostrar que no somos nosotros quienes frenamos este proceso. Por eso hago lo que hago, para que otros países, no sólo EE.UU., vean que Putin no quiere (el proceso)", dijo Zelenski en una entrevista con la revista alemana 'Der Spiegel', en referencia a su disposición a encontrarse con el presidente ruso en Estambul. Zelenski admite que no cree que en realidad Putin esté dispuesto a un encuentro con él pero ve un cierto grado de profundidad de que a la postre termine yendo a Turquía.