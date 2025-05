Guerra de Israel, en directo: última hora del conflicto

215 periodistas muertos

Con él, el Ejecutivo gazatí elevó a 215 la cifra de informadores muertos en ataques israelíes desde octubre de 2023, cuando comenzó la ofensiva. Este recuento incluye a periodistas, influyentes y otros creadores de contenido, y no diferencia si fallecieron ejerciendo su labor o no. En abril, tras atacar la tienda de campaña que refugiaba a 11 periodistas, Israel justificó el bombardeo ya que en ella se encontraba Aslih, al que acusaron de pertenecer a la Brigada Jan Yunis de Hamás. Preguntado entonces por pruebas de su pertenencia a la organización por EFE, el Ejército no aportó evidencias sólidas.