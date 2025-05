Conflicto entre India y Pakistán, al minuto

Modi advierte de que la tregua del conflicto dependerá de los movimientos de Pakistán

El primer ministro indio, Narendra Modi, advirtió este lunes a Pakistán de que su país no descarta nuevas acciones militares, al afirmar que la ofensiva lanzada por la India tras el atentado del 22 de abril ha sido "pausada" pero no concluida, en su primer mensaje a la nación tras el recrudecimiento del conflicto con su vecino nuclear. "Solo hemos pausado por ahora nuestra acción de represalia contra las infraestructuras terroristas y militares de Pakistán. En los próximos días, cada paso que de Pakistán será observado cuidadosamente según el enfoque y la conducta que adopte", afirmó Modi durante el discurso televisado, en el que defendió la actuación del Ejército indio y pidió unidad frente a las "amenazas externas". "No se tolerará más el chantaje nuclear. Cualquier ataque terrorista contra la India recibirá una respuesta adecuada, y será en nuestros términos", añadió el primer ministro indio, en un mensaje cargado de advertencias a Islamabad.