DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Borrell advierte de que el rearme "sólido" que necesitan los europeos para "sobrevivir" tardará una generación

El exalto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha advertido de que la prosperidad y la seguridad de la Unión Europea están amenazadas y que el "rearme sólido" a nivel comunitario que será necesario para "sobrevivir" al "abismo" al que conducen Donald Trump y Vladimir Putin será "la tarea de toda una generación". "Espero que las jóvenes generaciones sean capaces de entender que la paz tiene un precio, y si no lo pagamos, la civilización europea no sobrevivirá en un mundo caótico donde personajes como los que he citado (Trump y Putin) nos llevan al borde del abismo".