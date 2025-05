Los papas de la Iglesia: nombres más comunes, edades, países de origen y duración de los pontificados

El Vaticano tiene ya sucesor de Francisco, el papa León XIV, cuya elección de nombre de Pontífice forma parte de una antiquísima tradición que surge del propio Jesús de Nazaret, quien, según la Biblia, rebautizó a Simón como Pedro, el fundador de su iglesia y, por lo tanto, primero entre los pontífices venideros. No obstante, en los primeros siglos de la iglesia, los obispos de Roma usaron generalmente sus propios nombres, acompañado a menudo con sus lugares de origen, hasta que tiempo después adoptaron la costumbre de cambiar sus nombres. De hecho, esa es la primera misión de un cardenal que es escogido como pontífice.

Hasta la fecha, el nombre preferido por los papas de la historia ha sido Juan, el 'discípulo a quien Jesús amaba', que se ha repetido en 21 ocasiones. Le siguen Gregorio, con 16, el último el benedictino italiano Bartolomeo Alberto (1831-1846), y Benedicto, con 15, el último el alemán Joseph Ratzinger (2005-2013). No obstante, Ratzinger llevaba el número 16 porque la numeración de algunos papas varía en algunas listas históricas debido a la consideración o no de antipapas o papas electos no consagrados.

Las edades de los papas durante sus pontificados también ha cambiado con el paso de los siglos, fruto del aumento de la esperanza de vida. Por ejemplo, el promedio de edad papal en el siglo XVI era de entre 61 y 66 años, mientras que en siglo XX ya era de 65 a 77 años. En este primer cuarto del actual siglo XXI, la horquilla se ha situado entre 77 y 86 años porque solo ha habido dos papas: Benedicto XVI renunció con 85 años y Francisco murió con 88.

En cuanto a las nacionalidades de los papas en la historia, Italia gana por goleada al resto del mundo: 196 de los 266 pontífices han sido italianos. El segundo país con más sucesores de San Pedro ha sido Francia, con 15, seguido de Grecia, con 11. España ha tenido 3 papas: Calixto III (1455-1458), Alejandro VI (1492-1503) y el controvertido Benedicto XIII (1394-1403), conocido como el papa Luna y considerado un antipapa por su obediencia a Aviñón durante el gran cisma la Iglesia en los siglos XIV y XV.

En la siguiente tabla puedes consultar la lista cronológica completa de los 267 pontífices reconocidos oficialmente por el Vaticano, incluyendo el año de inicio y de final del papado, la duración en años y días, los nombres personales y en latín, el país de nacimiento y la edad al comienzo y al término del pontificado.

A lo largo de estos veinte siglos, la duración de los pontificados ha variado enormemente. Algunos papas han tenido reinados muy breves, de apenas días o semanas (como Urbano VII en 1590 o Juan Pablo I en 1978), mientras que otros han marcado épocas enteras. El pontificado más largo registrado en la historia es el de Pío IX, quien sirvió durante 31 años, 7 meses y 22 días (desde 1846 hasta 1878). Le sigue San Juan Pablo II, cuyo papado duró 26 años, 5 meses y 18 días (desde 1978 hasta 2005), un periodo de gran influencia global y transformaciones significativas.