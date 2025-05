Nuevo Papa, León XIV, hoy en directo: Última hora de Robert Francis Prevost y reacciones

En Filadelfia, donde estudió León XIV, el arzobispo se sorprende con el papa estadounidense

"No pensaba que iba a ser él (...) porque es estadounidense", declaró el jueves por la noche a la AFP el arzobispo de Filadelfia, la ciudad donde estudió de joven el primer papa estadounidense de la historia, León XIV. En Chicago, su ciudad natal, y en Filadelfia (noreste), donde estudió en una universidad de tradición agustiniana a la que pertenece, la elección de Robert Francis Prevost como sucesor del papa Francisco causó revuelo. El arzobispo de Filadelfia, Nelson J. Pérez, se enteró de la noticia en el avión cuando regresaba de Roma, donde había estado los últimos días, pero sin asistir al cónclave. "Recibí un mensaje de texto de un miembro de mi equipo que decía esto: 'cardenal Prevost, León XIV' (...) No me lo podía creer", relató el arzobispo en la inmensa catedral basílica de San Pedro y San Pablo de Filadelfia, donde Francisco pronunció la eucaristía en 2015.