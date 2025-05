Guerra de Israel, en directo: última hora del conflicto

Israel denuncia que EEUU no le informó de su acuerdo con los hutíes en Yemen

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó que Estados Unidos no informó al Gobierno israelí del acuerdo con los rebeldes hutíes anunciado el pasado 6 de mayo por el presidente, Donald Trump, por el que Washington cesó los ataques aéreos en Yemen. "No recibimos ningún aviso previo. Eso es lo que se puede decir", dijo Saar, preguntado por el anuncio estadounidense en una entrevista difundida este jueves en el diario israelí 'Yediot Ahronot'. "La gente parte de la suposición de que Estados Unidos trabaja con nosotros y debe recibir aprobaciones de nuestra parte (...) Tenemos una aliada muy fuerte, que nos da un respaldo político enorme, pero no trabaja con nosotros", añadió.