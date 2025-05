DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

JD Vance afirma que Rusia "pide demasiado" para poner fin a la guerra de Ucrania

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado este miércoles que Rusia "pide demasiado" para poner fin a la guerra de Ucrania y cree que es "probablemente imposible" que su país pueda mediar en el conflicto si antes no hay conversaciones directas entre Moscú y Kiev. "Como era de esperar, hay una gran diferencia entre las posiciones de Rusia y Ucrania (...) No diría que los rusos no estén interesados en resolver este asunto (...) Creemos que piden demasiado", ha dicho Vance en un foro organizado por la Conferencia de Seguridad de Múnich en Washington. Vance ha reiterado que "es muy importante" que las partes comiencen a dialogar e "ir más allá de la obsesión con el alto el fuego de 30 días" que Rusia no está dispuesto a asumir. "Centrarnos más en cómo se ve el acuerdo a largo plazo, y hemos tratado de avanzar de manera constante", ha dicho, según recoge USA Today. En ese sentido, ha advertido de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta abandonar las negociaciones si la situación sigue estancada.