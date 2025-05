Última hora de la fumata blanca, en directo | Quién será el nuevo papa y cómo se llamará

CRÓNICA | El estadounidense Robert Francis Prevost se convierte en el 267º Papa bajo el nombre de León XIV

Los 133 cardenales reunidos en cónclave en la Capilla Sixtina del Vaticano desde el miércoles han elegido esta tarde como nuevo Papa al cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, quien ha elegido como nombre pontificio el de León XIV. Prevost es el tercer jefe de la Iglesia católica de este siglo XXI, después de Benedicto XVI y Francisco. El acuerdo en el cónclave se ha conocido poco después de las 18.00 horas, cuando desde la chimenea del techo de la capilla ha salido el humo blanco (fumata blanca), tras las dos fumatas negras del miércoles por la noche y de este jueves a mediodía. En ese momento, en una de las plazas más famosas del mundo, había unas 100.000 personas, que recibieron entre la exaltación y la sorpresa esta fumata bajo el cielo azul. Los fieles congregados a la espera de noticias no acababan de creerse que fuese blanca, ya que al principio no se oyeron las campanas. Cuando la chimenea llevaba ya un buen rato expulsando humo y creando intriga y confusión en torno al color, una bocanada blanca acompañada del redoblar de las campanas no dejaron lugar a más dudas. Siga leyendo aquí.