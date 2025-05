Guerra de Israel, en directo: última hora del conflicto

Trump anuncia el fin de los bombardeos a los hutís porque estos decidieron "capitular"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su país dejará de bombardear a los rebeldes hutíes del Yemen porque, según dijo, estos han decidido "capitular" y frenar sus ataques en el mar Rojo. El republicano hizo estas declaraciones durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, Mark Carney, el mismo día en el que Estados Unidos e Israel atacó varios puntos de la capital yemení en una operación contra los hutíes. "Los hutíes han anunciado que no se encuentran bien; al menos nos han anunciado que ya no quieren luchar. Simplemente no quieren luchar. Y cumpliremos con la promesa y detendremos los bombardeos", explicó. "Han capitulado, pero lo más importante es que les tomaremos la palabra. Dicen que ya no volarán barcos, y ese era el propósito de lo que hacíamos", declaró. Trump recordó que Estados Unidos emprendió una campaña de bombardeos contra los hutíes porque este grupo, catalogado como terrorista por Estados Unidos, estaba "derribando a muchos barcos" en el mar Rojo.