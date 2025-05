'The New York Times' reina en unos Pulitzer "particularmente difíciles" para la prensa en EEUU

El diario 'The New York Times' se impuso este lunes en los Premios Pulitzer 2025 acumulando cuatro galardones dentro de las quince categorías periodísticas, en una edición que la propia organización definió como marcada por "tiempos particularmente difíciles para los medios y las editoriales en Estados Unidos".

"Tras años de severas presiones financieras y despidos, en medio de los peligros de cubrir guerras y desastres naturales, periodistas y escritores enfrentan ahora amenazas adicionales en forma de acoso legal (...) Estos esfuerzos buscan silenciar las críticas, editar o reescribir la historia. Son un intento de erosionar la Primera Enmienda de nuestra Constitución", expresó la administradora de la Junta de los Pulitzer, Marjorie Miller, antes de anunciar a los ganadores.

La reconocida cabecera neoyorquina triunfó en los apartados de periodismo explicativo, por un análisis de la salida estadounidense de Afganistán en 2021; reporterismo local, por el reportaje sobre la crisis de opioides en Baltimore; periodismo internacional, gracias a una investigación sobre el lucrativo comercio del oro durante la guerra en Sudán; y fotografía en noticia de última hora, la que se tomó del intento de asesinato a Donald Trump de julio del año pasado en Butler (Pensilvania).

La 109 edición de los Premios Pulitzer, entregados por la Universidad de Columbia (Nueva York) a lo más selecto del periodismo, los libros, el teatro y la música estudió este año hasta 1.100 trabajos periodísticos, cuyos ganadores tuvieron temáticas que también tocaron otros temas como el ascenso social de Elon Musk hasta llegar al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la caída del régimen de Bachar al Asad en Siria o algunas de las secuelas de la intervención de EE.UU. en la guerra de Irak.

Todas las categorías periodísticas de los Pulitzer se reconocen con un premio económico que asciende a 15.000 dólares, a excepción del ganador en el apartado de servicio público, el más importante de todos y que este año fue a parar por segundo año consecutivo a ProPublica.

"Por sus informaciones sobre mujeres embarazadas que murieron después de que los médicos retrasaran su atención urgente por temor a violar estrictas leyes sobre el aborto" en algunos estados de EE.UU., dijo Miller al desvelar al medio ganador en dicho apartado, que en este caso recibe una medalla de oro.

A The New York Times le siguió este año la revista The New Yorker como la segunda más laureada con tres premios: el del apartado de mejor comentario u opinión, reportaje fotográfico, y reportaje sonoro.

'The Washington Post' se llevó dos Pulitzer este curso con el de mejor cobertura en texto de noticia de última hora por el intento de asesinato contra Trump -"y sus posteriores análisis y noticias de seguimiento"- y el del mejor reporterismo con ilustraciones o viñetas.

El primer columnista negro del Philadelphia Daily News, Chuck Stone (1924-2014), fue reconocido póstumamente con la mención especial a una carrera por ser "pionero de los derechos civiles y por fundar la Asociación Nacional de Periodistas Negros hace cincuenta años".