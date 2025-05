DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Borrell anima a construir una defensa paneuropea desde fuera de la UE

El exvicepresidente y alto representante de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha animado este lunes a Francia y Alemania a liderar la construcción de una defensa europea desde fuera de la Unión Europea ante la imposibilidad de conseguir la unanimidad de los países para hacerlo desde dentro. "Mi consejo es dejar de buscar la solución (al problema de la defensa europea) donde no la hay. Si hay un grupo de estados europeos que quiere construir una unión europea de la defensa que lo hagan con un nuevo tratado intergubernamental, igual que lo hicimos para salvar el euro", ha dicho Borrell, durante su intervención en una de las sesiones de la reunión anual del Cercle d'Economia. Borrell, que preside el CIDOB -el centro de investigación en relaciones internacionales de Barcelona-, ha recordado que, en el caso del euro, "nos inventamos un tratado que no era de la Unión para crear los mecanismos para que no se rompiera el euro".