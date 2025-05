Guerra de Israel, en directo: última hora del conflicto

Netanyahu prevé nuevos traslados de población de Gaza en la nueva ofensiva "intensiva" israelí

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha adelantado este lunes que la ampliación de la "intensiva" ofensiva militar sobre la Franja de Gaza aprobada por el Gobierno israelí implica nuevos desplazamientos de la población gazatí "por su propia seguridad". "La población será trasladada por su propia protección", ha explicado Netanyahu en un vídeo publicado en su cuenta en X en el que destaca que esta nueva operación militar tiene como objetivo "que Hamás desaparezca de la faz de la Tierra". Esta ofensiva no supone la entrada de los militares para realizar redadas y su posterior salida. "La intención es la contraria", ha advertido, al tiempo que ha resaltado que esta nueva estrategia es a sugerencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. "Ha sido la recomendación del jefe del Estado Mayor: avanzar hacia, como dijo, la derrota de Hamás. Cree que nos ayudará también a rescatar a los rehenes. Estoy de acuerdo con él. No vamos a flaquear en esto y no vamos a renunciar ni a uno solo de ellos. Eso es lo que estamos haciendo", ha indicado Netanyahu.