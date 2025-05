El patinazo de la fiscal general de EEUU: afirma que Trump salvó 258 millones de vidas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump celebra los primeros 100 días de su retorno al poder, un hito que se vio empañado por los malos datos económicos, de los que culpó a su antecesor, Joe Biden.

La fiscal general, Pam Bondi, afirmó que los primeros 100 días de Trump han sido "lo nunca visto" y aseguró que Trump ha salvado 258 millones de vidas tras incautar 3.400 kilos de fentanilo.

Bondi atribuye a Trump una hazaña que demográficamente es imposible con esta afirmación, ya que en Estados Unidos viven unos 340 millones de personas. Por lo que según ha afirmado la fiscal, habría salvado al 75% del país.

“¿Están listos para esto, medios? Salvó 258 millones de vidas. Los niños están muriendo todos los días porque no saben lo que están tomando", ha afirmado en una reunión del gabinete. "Creen que están comprando un Tylenol, un Adderall o un Xanax, y está mezclado con fentanilo, y caen muertos. Ya no, gracias a ti, gracias a lo que has hecho", ha añadido.

De esta manera, la fiscal ha sugerido que muchos menores están comprando de manera clandestina medicamentos similares al ibuprofeno o paracetamol pero que estarían mezclados con fentanilo.