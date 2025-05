DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Sibiga reitera que Ucrania no reconocerá como rusos los territorios ocupados

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, subrayó este viernes en un discurso ante la Rada Suprema o Parlamento las líneas rojas de Kiev en una posible negociación con Rusia, entre las que destacó que su Gobierno nunca reconocerá como rusos los territorios ocupados por las fuerzas de Moscú. "Primero, no reconoceremos como rusos ninguno de los territorios temporalmente ocupados. Segundo, no aceptaremos ninguna restricción a la estructura, dimensión u otras características de las Fuerzas de Defensa de Ucrania o restricciones a nuestra industria de defensa, la asistencia militar de los aliados o la presencia de contingentes suyos en nuestro territorio", afirmó, según un comunicado. "Tercero, no aceptaremos ninguna restricción a la soberanía de Ucrania, a nuestra política nacional ni exterior, en particular en cuanto a la elección de uniones o alianzas a las que nos queremos unir", añadió. Sibiga señaló que a pesar de que ahora no haya consenso para invitar a Kiev a unirse a la OTAN, Ucrania seguirá esforzándose para lograr el ingreso y que Moscú no dispone de derecho a veto al respecto.