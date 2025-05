¿Quién es Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional al que Trump ha destituido?

"Equipo - establecer un grupo de representantes para la coordinación sobre los hutíes, en particular para las próximas 72 horas", así inauguró Mike Waltz el grupo de Signal en el que Jeffrey Goldberg, director de 'The Atlantic', fue añadido por error hace algo más de un mes. Desde entonces, la figura de Waltz ha sufrido un descredito público que, hasta su destitución de ayer, no parecía tener importancia para la Casa Blanca. Aun así, su cese como asesor de seguridad nacional no conlleva una expulsión completa de la Administración, ya que Donald Trump le ha designado candidato a embajador de la ONU, puesto que le mantendría en el círculo cercano del presidente.

Trump eligió a Waltz, excongresista por Florida, para ser su asesor de seguridad nacional en noviembre, calificándolo de "líder reconocido a nivel nacional en seguridad nacional" y "experto en las amenazas que plantean China, Rusia, Irán y el terrorismo global". Pero, ¿quién es Waltz? y, ¿cómo ha llegado a ser una de las personas de confianza de Trump?

Del Ejército al Congreso

Waltz ocupa un lugar especial en la historia del país, al ser el primer boina verde, término referido a los miembros de las Fuerzas Especiales de EEUU, en ser elegido congresista. Sirvió como oficial de las Fuerzas Especiales por todo el mundo, y fue condecorado por sus múltiples misiones de combate en Afganistán, Oriente Próximo y África. El Pentágono sería la siguiente parada para Waltz, donde fue director de política de defensa para los secretarios de Defensa Donald Rumsfeld y Robert Gates, para luego pasar a servir en la Casa Blanca como asesor antiterrorista del vicepresidente Dick Cheney.

Sería en 2018 cuando obtendría su escaño en la Cámara de Representantes. Desde entonces, Waltz ha formado parte de los comités de Inteligencia, Servicios Armados y Asuntos Exteriores, además de ser parte del Grupo de Trabajo sobre China de la Cámara de Representantes, que incluye a otros 13 legisladores republicanos.

China como enemigo

Su fijación con China ha sido una de las posturas definitorias de su trayectoría política. En la Cámara de Representantes se convirtió en una de las voces de línea más dura frente a Pekín, impulsó legislación para frenar la injerencia extranjera en universidades estadounidenses y formó parte de la fuerza especial republicana sobre la primera potencia asiática. Waltz no ha tenido tapujos en calificar al líder chino, Xi Jinping, como "contrario a los valores occidentales". En su intento por "sacar a China de las universidades", Waltz advirtió de que "no todos los chinos eran espías o mala gente", pero que "no tienen más remedio que proporcionar al Gobierno chino cualquier información que éste exija".

Además, fue uno de los mayores impulsores del boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 que ciertos sectores de la sociedad estadounidense trataron de promocionar. Waltz denunció el creciente control del Partido Comunista sobre sus ciudadanos, y la represión que los uigures, comunidad de noroeste del país, sufrían bajo Xi. “No podemos cerrar los ojos y aplaudir a China mientras sus líderes cometen genocidio”, esgrimió el entonces congresista por Florida.

Cercanía a Trump

Fue uno de los 126 miembros republicanos que firmaron el documento en apoyo del caso Texas contra Pensilvania, una demanda presentada ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que impugnaba los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que Joe Biden derrotó al actual presidente Donald Trump. A raíz de ello, la junta editorial del Orlando Sentinel rescindió su apoyo a Waltz en las elecciones de 2020 y escribió: "No teníamos ni idea, ni forma de saber en ese momento, que Waltz no estaba comprometido con la democracia". Finalmente, Waltz votó para confirmar la victoria electoral de Joe Biden.

Su pasado como leyenda del Ejército, el apoyo incondicional a las iniciativas de Trump, y su fuerte postura hacia China, contribuyeon a que Mike Waltz formara parte del círculo más cercano del magnate