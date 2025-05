Los incendios rodean Jerusalén y obligan a Israel a pedir asistencia internacional

Israel está en llamas. Las colinas a las afueras de Jerusalén están sumidas en uno de los peores incendios forestales de los últimos años desde este miércoles. Varias comunidades han sido evacuadas y una carretera principal ha sido cerrada, con el temor de que pronto las llamas alcancen la Ciudad Santa. Las autoridades israelíes han pedido asistencia internacional para ayudar a combatir los fuegos, con aviones llegando de Italia y Chipre. España también ha prometido mandar sus aeronaves, según el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. Por el momento, no ha habido víctimas mortales.

"Estamos en una emergencia nacional, no solo local", ha declarado el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, en un comunicado en vídeo este miércoles. "Necesitamos traer tantos camiones de bomberos como sea posible y crear cortafuegos mucho más allá de las líneas de fuego actuales; la prioridad ahora mismo es defender Jerusalén", ha añadido. Por su parte, el jefe de bomberos, Eyal Caspi, ha advertido en una conferencia de prensa que sus aeronaves "no pueden hacer nada en este momento debido a las condiciones climáticas". "Nuestro objetivo es salvar vidas; aparentemente estamos ante el mayor incendio en Israel en una década", ha afirmado.

Los incendios en las colinas de Jerusalén estallaron la mañana del miércoles. Las llamas se propagaron a gran velocidad, ya que una ola de calor sofocante sumada a los fuertes vientos dificultaron su control. Los servicios de emergencia han reconocido que los incendios no están cerca de ser extinguidos y han advertido que podrían expandirse debido a los potentes vientos. Decenas de unidades de bomberos adicionales están combatiendo de forma simultánea otros fuegos en todo el país. Aunque decenas de personas resultaron heridas, ninguna se encuentra en estado grave. La mayoría de las personas hospitalizadas han inhalado humo o han sufrido alguna quemadura leve.

Se desconoce la causa

Aún se desconoce la causa de los incendios, pero los autoridades están investigando si podrían haber sido provocados. El polémico hijo del primer ministro, Yair Netanyahu, ha lanzado, de nuevo, sus teorías conspiranoicas. "Aquí hay algo sospechoso", ha escrito en X. "En las últimas semanas, la izquierda kaplanista [en referencia al movimiento de protesta antigubernamental, que suele realizar grandes manifestaciones en la calle Kaplan de Tel Aviv] ha intentado desesperadamente cancelar las celebraciones del Día de la Independencia [que se celebra este jueves] y la ceremonia de encendido de antorchas", ha declarado sin aportar ninguna prueba.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, ha lanzado una campaña diplomática para solicitar asistencia internacional para combatir los incendios. Un comunicado de su oficina ha anunciado que Saar ha hablado con sus homólogos del Reino Unido, Francia, República Checa, Suecia, Argentina, España, Macedonia del Norte y Azerbaiyán. Unas horas antes, las autoridades israelíes habían anunciado la solicitud formal de ayuda a Grecia, Chipre, Croacia, Italia y Bulgaria. El servicio de bomberos ha celebrado que ocho aviones de extinción de incendios llegarán este jueves desde Chipre e Italia para ayudar a los exhaustos servicios locales.

"Crisis climática"

A pesar de los fuegos, el presidente israelí, Isaac Herzog, ha inaugurado la ceremonia anual en honor a los soldados destacados del Ejército israelí durante el Día de la Independencia. "Este incendio forma parte de la crisis climática, que no debe ignorarse", ha declarado desde su residencia. "Nos exige prepararnos para desafíos serios y significativos y tomar decisiones, incluyendo la legislación adecuada", ha dicho, a la vez que ha agradecido el trabajo de los bomberos. "No podemos celebrar la independencia con todo el corazón si nuestros hermanos y hermanas [secuestrados en Gaza] no están con nosotros; Israel, como nación, los anhela", ha añadido.

En la Franja de Gaza, han continuado los ataques israelíes. Al menos siete personas han muerto desde esta mañana. Tres personas han sido asesinadas en un bombardeo contra una zona residencial en Beit Lahiya, al norte del enclave. Al este de Jan Yunis, en el sur del territorio palestino, tres agricultores han muerto a causa de un ataque con drones. Según testigos presenciales consultados por Al Jazeera, los tres hombres se dirigían a su granja, donde intentaban cultivar alimentos para combatir la grave escasez en Gaza tras más de 60 días con las fronteras selladas.