DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias tras el fin de la tregua, al minuto

Ucrania pide una respuesta mundial a la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte

Ucrania ha pedido a sus socios internacionales que contrarresten la creciente alianza militar entre Rusia y Corea del Norte, después de que Moscú y Pyongyang confirmaran oficialmente la presencia de tropas norcoreanas en suelo ruso, en medio de un creciente intercambio de armas y tecnología. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano instó a los aliados a "aunar esfuerzos para presionar a Moscú y Pyongyang" y tomar "medidas concretas para impedir un mayor acercamiento" entre ambos regímenes, advirtiendo de "consecuencias catastróficas" si no se actúa. "La participación de Corea del Norte en la agresión de Rusia contra Ucrania amenaza no sólo la seguridad de Europa, sino también la de la región Indo-Pacífica", subrayó el ministerio. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, Gueorguí Tiji, destacó la admisión de tropas norcoreanas en Rusia -tras meses de desmentidos- como prueba de que ambos regímenes no son dignos de confianza. En una intervención en directo emitida en la red social X, Tiji subrayó que la comunidad internacional aún dispone de muchas herramientas sin utilizar, como las sanciones, que podrían emplearse para "negar a estos regímenes el acceso a las tecnologías occidentales".