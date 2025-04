Guerra de Israel, en directo: última hora del conflicto

El presidente de Israel apoya la renuncia de Bar y pide no "politizar" el Shin Bet

El presidente de Israel, Isaac Herzog, apoyó este martes la decisión del jefe del Shin Bet -servicio de inteligencia interior-, Ronen Bar, de renunciar a su puesto y pidió no "politizar" la agencia de inteligencia interior israelí, tras las acusaciones cruzadas entre Bar y el primer ministro, Benjamín Netanyahu. "No debemos olvidarlo ni por un momento: el Servicio General de Seguridad (Shin Bet) es un organismo vital y estatal, cuya contribución a la seguridad del Estado de Israel es enorme. No debe involucrarse en la política, y la política no debe involucrarse en él", aseguró Herzog en un mensaje en su cuenta de la red social X.