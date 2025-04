Guerra de Israel, en directo: última hora del conflicto

Aumentan los saqueos en Gaza en una situación "desesperada", según la ONU

Los saqueos aumentan en la Franja de Gaza, que vive una situación humanitaria "desesperada" debido al bloqueo de la ayuda humanitaria por Israel desde principios de marzo, declaró el lunes un portavoz de la ONU. "Han aumentado los informes sobre saqueos, en el contexto de una situación humanitaria desesperada y de escasez de bienes", dijo Stéphane Dujarric, en alusión, en particular, al saqueo este fin de semana de un camión en Deir al Balah y de un depósito en la ciudad de Gaza. Dujarric aseguró que no tiene información sobre los autores de estos saqueos. "Cuando nos enfrentamos a saqueadores, no hacemos preguntas", señaló. Pero "lo que puedo decir es que durante el periodo transitorio del alto el fuego, cuando llegaba la ayuda, no recibimos ninguna información sobre saqueos", insistió. "Si se trata de gente que roba por desesperación o de bandas criminales que roban para vender, no lo sé, pero lo que sí sabemos es que cada vez hay menos bienes en Gaza", agregó.