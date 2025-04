¿Cómo se ha visto el gran apagón de España y Portugal desde el resto del mundo?

El apagón de este lunes en la península Ibérica fue total, también se vieron afectadas las comunicaciones, pero los medios de todo el mundo se hicieron eco del histórico corte eléctrico que vivieron España y Portugal. Desde Francia hasta Estados Unidos pasando por China, el 'blackout' ocupó portadas y titulares de los periódicos más influyentes del mundo. Además de informar sobre el cese generalizado de actividad, los medios internacionales trataron también de acercar la situación a su población, informando incluso sobre qué deberían hacer si son ellos los siguientes perjudicados.

Vecinos preocupados

Francia fue uno de los actores fundamentales en el restablecimiento del sistema eléctrico. Sus medios cubrieron el apagón poco después de que este tuviera lugar. Desde que Le Monde publicara a las 14.05 su primera noticia sobre el tema, los artículos se sucedieron uno tras otro, incluyendo un reportaje extenso sobre ciudadanos y pequeños empresarios afectados. En una línea similar, Le Parisien relató el "caos que vivieron los hospitales, donde solo funcionaban las máquinas de emergencia". Por su parte, Le Figaro no solo informó sobre la situación en la península, sino que aprovechó la coyuntura para ensalzar el rol de Francia como "encrucijada eléctrica". El conocido periódico reivindicaba no solo la posición estratégica de los galos (entre la península Ibérica, Italia y Gran Bretaña), sino también su "capacidad de producción instalada".

En la frontera sur, los medios de comunicación de Marruecos como Le Matin destacaron el papel fundamental que su país tuvo en el restablecimiento del suministro eléctrico en el sur de España. En un artículo títulado "Pedro Sánchez agradece a Marruecos su solidaridad", el periódico subraya las declaraciones del presidente de España y aclara que tanto Marruecos como Francia fueron vitales para volver a la normalidad.

Aunque no fronterizos, países como Alemania o Italia trataron también de seguir de cerca los acontecimientos. El diario alemán Der Spiegel tomó distancias con los casos sureños, y en un artículo titulado "La Agencia Federal de Redes considera 'muy improbable' un apagón como el de España" el periódico ensalza su red eléctrica y explica las diferencias con la peninsular. En el caso italiano, La Repubblica recuerda el apagón que el país vivió en 2003 y describe las similitudes que guarda con el recién acontecido.

Más allá del Atlántico

Aunque lejos del apagón, Estados Unidos también cubrió extensamente la crisis. The New York Times no solo informó sobre cómo se desarrollaba la situación, sino que en uno de sus artículos recordó también algunos antecedentes en los que países europeos habían sufrido crisis similares. El rotativo presentó casos como el de Suiza e Italia en 2003 en el que 50 millones de personas se quedaron sin luz, los 10 millones de alemanes afectados en 2006, o el breve apagón que los Balcanes sufrieron el año pasado. En el caso del Washington Post, la cobertura fue algo más escueta, y através de un solo artículo resumió los acontecimiento de todo el día.

Desde Oriente

La noticia llegó también a Pekin, donde el periódico internacional más influyente, el Global Times condensó en única noticia los eventos de este pasado lunes. A través de entrevistas a ciudadanos chinos residentes en España, el medio intentó relatar lo que sucedía en las calles de las principales ciudades. "Algunos ciudadanos de a pie tuvieron que dirigir el tráfico en Barcelona", declaraba uno de los entrevistados. La noticia no tuvo mucho más recorrido en el gigante asiático. Uno de sus principales portales de noticias internacionales, el South China Morninig Post, no dedicó más que una pieza de teletipo al apagón.