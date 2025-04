DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias tras el fin de la tregua, al minuto

Zelenski mantiene el pulso con Trump para no ceder territorio ucraniano a Rusia

Ucrania y su presidente, Volodímir Zelenski, no quieren perder comba ante el acelerado acercamiento entre el régimen de Vladímir Putin y la Administración de Donald Trump. Con el probable objetivo de evitar ser responsabilizados por un eventual fracaso en las negociaciones para lograr un alto el fuego en una guerra que dura ya más de tres años, el mandatario ucraniano y responsables políticos del país están realizando gestos que agradan a la Casa Blanca y que implican la asunción de realidades militares, pero que no traspasan ninguna de sus líneas rojas, en particular el reconocimiento legal de las anexiones territoriales realizadas desde 2014 'manu militari' por el país vecino. Más información, aquí.