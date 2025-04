Guerra de Israel, en directo: última hora del conflicto

Gaza se queda sin medicinas mientras la CIJ estudia el bloqueo humanitario de Israel

Lana Abu Jahuh, de 12 años, padece diabetes y visita cada mes la clínica de salud y vacunación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Al Shati, Ciudad de Gaza, para obtener plumas de insulina. Esta vez solo recibió paquetes de jeringas tradicionales, porque las plumas estaban completamente agotadas. "No sé cómo usarlas ni cómo extraer la insulina. Estoy muy asustada. No hay medicamentos", dice este lunes la joven a EFE desde la clínica. Tayseer al Baz, de 69 años, sufre hipertensión desde hace dos años. En los últimos cuatro meses ha visitado la clínica de Al Shati para tratar de obtener la medicación necesaria, sin éxito. "Oí que había medicamentos, pero cuando llegué, ya se habían acabado", cuenta, sosteniendo el último blíster de pastillas en sus manos. "Me dieron un medicamento para la gota, pero yo solo padezco de gota cada cuatro o cinco meses, a veces solo una vez al año", detalla. Teme sufrir un derrame cerebral por la falta de medicamentos para su presión arterial. "No hay pueblo palestino sin la UNRWA", afirma. "Sin la UNRWA, no hay vida".