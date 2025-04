Cristóbal López Romero, cardenal español en el cónclave: "De los ciento y pico cardenales, quizá conozco a 50. Y de esos, a algunos les habré visto tres veces"

Quizá no sea él el futuro Papa (o quizá sí), pero sin duda al cardenal arzobispo de Rabat, el español Cristóbal López Romero (Vélez-Rubio, 72 años), no le falta el humor, también en estos días en los que sobre él —y otros 135 (aún se desconoce el número exacto de ausentes)— recae la tarea de elegir al nuevo jefe de la Iglesia católica. "¿Yo, Papa? Sí, papa frita", bromeó en una entrevista, luego viral en redes sociales, concedida a RTVE, al ser preguntado por su presencia en las quinielas de papables favoritos para suceder a Francisco. "Conste que eso no es mío, lo dijo primero el cardenal de Córdoba, de Argentina", aclara hablando con esta periodista a pocas horas de iniciarse una semana clave para el proceso electoral que llevará a la sucesión de Francisco.

Salesiano y nacido en Almería, López Romero tiene una biografía profundamente vinculada a esos años difíciles del siglo XX en los que tantos emigrantes españoles se trasladaban, en busca de una vida mejor, a Catalunya, donde vivió desde los nueve meses de edad hasta los 32 años. "Mi padre trabajaba en La Lejía del Guerrero: 'lava la señora, lava el caballero'; llegó a trabajar 88 horas semanales cuando la semana laboral obligatoria era de 48 horas. Mi madre, limpiando pisos para otros, cuidando niños, como podía", relata durante la conversación con EL PERIÓDICO. "Por eso sufro cuando España se cierra a los emigrantes; parece que olvidan que hubo un momento en el que tres millones de españoles estaban entre Francia, Alemania y Suiza", añade el sacerdote, primero afincado en Badalona y luego, a partir de los 12 años ("fue entonces que conocí por primera vez la ducha"), en el colegio salesiano de Girona.

¿Qué Papa tenemos que esperar?

Un desafío es la unidad de todos los cristianos y de toda la humanidad. Es decir, superar esta polarización que hay a nivel político, a nivel social, y que también empieza a tocar, o que ha tocado siempre, el campo religioso. Una persona que sea capaz de ser instrumento de unidad, que sea capaz de ser inclusivo, no excluyente, que sea capaz de acercarse a todos, de escuchar a todos […] que no polarice. Otro aspecto es que el Papa tiene que ayudarnos a todos a conectarnos con las raíces, y las raíces son Cristo y el Evangelio.

¿Y de puertas afuera? Es un momento difícil a nivel del orden mundial.

Tendrá que trabajar la paz, eso es permanente y se está haciendo más urgente que nunca. Hemos tenido en la Iglesia más interés por aumentar el número de cristianos, pero lo importante es que nosotros vivamos como hermanos. A veces lo olvidamos.

Francisco hizo las paces con chiíes y suníes, ¿influirá esto en el cónclave?

No sé si eso va a entrar, pero lo que sí que hizo el [difunto] Papa fue fomentar y favorecer el diálogo islamo-cristiano. De manera que hoy día, musulmanes y cristianos, y eso me toca a mí muy de cerca, no vivimos como adversarios, mucho menos como enemigos, sino como aliados. Es un proceso recién iniciado, que no está consolidado, que tiene muchas resistencias en el mundo político y también en el seno de la Iglesia y que tenemos que consolidar.

Responde aquí López con una especie de flashbak, volviendo a la pregunta sobre los desafíos internos que deberá encarar el futuro Papa. Quiere insistir en otro aspecto que cree prioritario: que el próximo Pontífice se mantenga en el camino de lo que, en argot eclesial, llaman sinodalidad, eso es, una Iglesia menos centralizada y que aboga por una mayor inclusión de las iglesias locales y comunidades cristianas de base. Algo que, de completarse, sería una verdadera "revolución", dice.

¿Hay consenso para llegar a un Papa continuista?

Pues no lo sé porque de los ciento treinta y tantos cardenales que vamos a entrar en el cónclave, yo quizá conozco a 50. Y de esos 50 que conozco, no sé qué es lo que piensa cada uno, [a algunos] quizá les he visto tres veces.

Aquí López Romero da otra clave, pues un cónclave anticipado o rápido podría favorecer los candidatos de la curia romana, eso es, los únicos con más cercanía con los cardenales más alejados de Roma o de las periferias.

La han mencionado en las quinielas y se lo ha tomado con humor. ¿No le gustaría ser Papa?

Con mucho humor… No es que no me gustaría, es no se puede pensar que una persona lo desee. Sí, yo lo he dicho y lo repito, hay que estar mal de la cabeza o del corazón para desear ser Papa.

¿Y si finalmente se lo pidiesen, qué respondería?

No lo sé, no me lo he planteado. También [es cierto que] el espíritu santo sopla como quiere y donde quiere, pero no hace tonterías. Pienso que a otras personas tampoco les gustaría, pero si se les pide, pues van a aceptar por espíritu de obediencia y de servicio. Pero a mí me asusta solamente pensar en esa posibilidad.

¿Cómo avanzan los trabajos de las congregaciones generales precónclave?

He participado en tres de las cuatro que se han llevado a cabo hasta ahora. Y estas tres han sido, diríamos, más organizativas para ver el tema del entierro y los nuevos días de duelo, y no hemos entrado aún en el compartir la visión que tiene cada uno del mundo y de la Iglesia, y del retrato robot que podemos hacer sobre la persona más adecuada. Esto será a partir de este lunes

¿Ha sentido alguna presión, desde adentro o afuera de la Iglesia?

No absolutamente nada. Yo me siento completamente libre para hacer lo que en conciencia crea que tengo que hacer.