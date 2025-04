DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias tras el fin de la tregua, al minuto

Trump dice que Rusia está dispuesta a no tomar todo el territorio ucraniano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que entre las concesiones que hacen pensar que se esté cerca de un acuerdo en la guerra ucraniana se encuentra que Rusia ha dicho que está dispuesta a no tomar todo el país. Al ser preguntado sobre las "concesiones" que el mandatario ruso, Vladímir Putin, ha puesto sobre la mesa, el líder republicano contestó: "Parar la guerra, no tomar todo el país. Concesiones bastante grandes". Trump reiteró que quiere que el conflicto acabe "pronto", que ha habido progresos y que ya se verá qué pasa "estos próximos días". Según destacó, no tiene lealtad hacia nadie, solo al hecho de querer "salvar vidas". El presidente de EE.UU. destacó que está poniendo "mucha presión" a Rusia y no consideró que el país sea un obstáculo para la paz. Preguntado por eventuales sanciones adicionales contra Moscú, ofreció una respuesta vaga: "Preferiría contestar en una semana. Quiero ver si podemos tener un acuerdo", señalando que en caso contrario no estará "contento, por decirlo de alguna manera". Sus declaraciones tuvieron lugar tras su reunión con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en la Casa Blanca y después de que Trump exigiera a Putin detener los bombardeos en Ucrania.