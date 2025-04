Guerra de Israel, en directo: última hora del conflicto

Jueces de la CPI reevaluarán el rechazo de Israel a su jurisdicción por crímenes en Gaza

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió este jueves que una instancia inferior debe reconsiderar la impugnación presentada por Israel sobre la jurisdicción del tribunal en el caso que llevó a la emisión de la orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra en la Franja de Gaza. En un fallo de carácter técnico, los jueces de la CPI consideraron que la Sala de Cuestiones Preliminares "cometió un error de derecho al no abordar adecuadamente el argumento de Israel de que tenía derecho a impugnar la jurisdicción". Esa instancia inferior había desestimado como "prematura" la impugnación israelí en la fase en la que se estaban estudiando las órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, solicitadas por la Fiscalía. Según la nueva resolución, la Corte no abordó de forma adecuada el argumento de Israel de que tenía derecho a desafiar la jurisdicción bajo el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, por lo que los jueces de Apelación devolvieron el asunto a Cuestiones Preliminares para "una nueva resolución sobre el fondo de la impugnación presentada por Israel". No obstante, esta decisión no invalida las órdenes de arresto emitidas el pasado noviembre, aunque sí abre la puerta a que el proceso se revise desde el fondo.