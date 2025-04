AL MINUTO | Aranceles de Donald Trump: reacciones y última hora de los nuevos impuestos

La OMC dice que las tensiones entre EEUU y China pueden hacer perder el 7 % del PIB global

La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, dijo este miércoles que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podrían provocar una pérdida del 7% del producto interior bruto (PIB) mundial. "La creación de dos potenciales bloques comerciales, uno alineado con EEUU y otro con China, y algunos países en el medio, afectará demasiado", señaló Okonjo-Iweala en un foro celebrado en el Council on Foreign Relations en Washington. "Si el mundo se rompe en dos, vamos a perder el 7% del PIB mundial", sentenció. La directora además alertó de que en el caso de los países en vías de desarrollo, el número de esta pérdida "será de dos dígitos", lo que, a su juicio, tendrá un gran impacto en el bienestar de esos territorios. "Por eso", continuó, "cuando me preguntan qué es lo que más me preocupa, o lo que más me ha preocupado, es que China y Estados Unidos sean responsables del comercio mundial". Aun así, se mostró aliviada con las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que se mostró abierto a reducir "sustancialmente" los altos aranceles a las importaciones chinas.