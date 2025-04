DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias tras el fin de la tregua, al minuto

Ucranianos resisten intensos ataques de drones rusos

Ucrania sigue resistiendo ante los ataques diarios de Rusia tras rechazar el Kremlin la propuesta de prorrogar el alto el fuego contra objetivos civiles tras la breve pausa por la Pascua y tras haber intensificado los bombardeos con drones suicidas para destruir las infraestructuras y minar la moral de los ucranianos. En Járkov (este) y Odesa (sur), dos de las ciudades más grandes de Ucrania, los residentes han soportado días de repetidos ataques de vehículos aéreos no tripulados y han visto marcadas sus vidas por una mezcla de miedo y desafío. "Es puro terror", dijo a EFE Viktoria Poslushna, farmacéutica de 44 años de Járkov, al señalar que decenas de drones suicidas atacan la ciudad todos los días. El martes, un enjambre de drones atacó Járkov a plena luz del día y rompieron el patrón de ataques nocturnos, mataron a una persona e hirieron a diez. Poslushna se acurrucó con su hijo en el pasillo de su casa, prometiéndole que los drones que volaban justo por encima de su hogar no los matarían ese día. "El miedo me entumeció las manos y los pies", recuerda. "El sonido, el temor a una explosión inminente me estaban volviendo loca. Ojalá todas las familias rusas pudieran sentir este miedo insoportable por sus hijos, sus seres queridos", afirmó.