AL MINUTO | Aranceles de Donald Trump: reacciones y última hora de los nuevos impuestos

Lula celebra que México empiece a mirar "más allá de EE.UU." tras los aranceles de Trump

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este martes que, "por primera vez", percibe que México está mirando "más allá de Estados Unidos" en materia comercial y atribuyó ese giro a la llegada de Claudia Sheinbaum al poder y a la guerra arancelaria desatada por Donald Trump. En un foro empresarial en el que también participó el gobernante chileno, Gabriel Boric, Lula relató que a lo largo de sus dos primeros mandatos como presidente de Brasil (2003-2010) "nunca" logró entender por qué los empresarios mexicanos "tenían tanto miedo" de los brasileños. "Hice muchas conferencias en México y (los empresarios mexicanos) no tenían miedo de los empresarios estadounidenses, que son quienes están allí dentro sofocándoles y no el empresario brasileño. No lo consigo entender", se lamentó.