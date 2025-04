DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias tras el fin de la tregua, al minuto

Zelenski dice está listo para negociaciones directas con Rusia después del alto el fuego

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que está listo para negociaciones directas con Rusia, pero únicamente una vez haya un alto el fuego, un tema que se debatirá este miércoles en Londres. En un encuentro con periodistas el día antes de una reunión en Londres con representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, Zelenski señaló que su equipo tendrá el mandato de debatir un alto el fuego incondicional o parcial en la capital británica. Ucrania ha propuesto no atacar al menos la infraestructura civil con misiles y drones, y espera ahora una clara respuesta de Moscú, dijo la víspera. "Ucrania está dispuesta a un alto el fuego incondicional (...). Un alto el fuego significa que no hay ataques en nuestro territorio y, en consecuencia, no hay respuestas espejo. Si este alto el fuego es parcial, entonces estamos preparados para medidas espejo. Si no atacamos el sector energético, no atacamos el sector energético en respuesta. Y, en consecuencia, si Rusia no utiliza armas de largo alcance, Ucrania no utiliza armas de largo alcance", dijo a los periodistas.