Javier Milei se separa de su pareja, la actriz y humorista 'Yuyito' González

El presidente de Argentina, Javier Milei, y la actriz Amalia 'Yuyito' González han puesto fin a una relación de menos de un año, que se hizo pública tras un anuncio en el programa de televisión que ella conduce. La presentadora comunicó la ruptura de la misma forma. "Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla, él también, esto es consensuado", decía González al inicio de su programa Empezar el Día, este lunes, en el canal Ciudad Magazine.

"Hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez, y anunciarlo, simplemente, porque así como he compartido casi un año, también era justo y lógico que también anunciara esta ruptura", agregó, mirando a cámara.

González, de 65 años, es una conocida actriz, modelo y exvedette argentina, que apareció por primera vez junto a Milei el pasado 23 de julio en el Teatro Colón para ver la ópera Carmen, de Georges Bizet. Por su parte, el presidente hizo pública su relación el pasado agosto mediante una escueta publicación en redes sociales en la que escribía "Te amo, amor mío", junto con una fotografía de ambos.

La presentadora definió su relación como "hermosísima" y aseguró que el vínculo entre ambos está "en perfectas condiciones". “Está todo más que bien. No voy a dar ningún tipo de explicación. Sé que me van a esperar 200 millones de micrófonos a la salida del programa. Sepan que no tengo nada para decir más que esto”, concluía con los ojos vidriosos.

Una ruptura inesperada

Hace a penas dos semanas, tras el inicio de la nueva temporada del magacín, González usaba su espacio televisivo para declarar su amor a Milei, tal como venía haciendo cada semana desde el inicio de su noviazgo. “Hoy estoy con ondas de amor y paz. Solamente que no quiero que queden dudas, y le quiero mandar un beso a mi amor”, aseguraba nada más iniciar el programa.

Sin embargo, los rumores vienen de lejos. Con estas declaraciones, la presentadora pretendía acallar las voces de los que hace meses vaticinaban una ruptura. “Estamos juntos y dentro de poco vamos a cumplir un año. Un milagro, una cosa hermosa, maravillosa, una relación que la vamos construyendo con un hombre maravilloso que Dios puso en mi camino y que realmente agradezco", sentenciaba entonces.

Muchos usuarios de redes sociales azuzan el fuego y tachan la relación de ser un contrato. Además, medios locales ya pasan página y vinculan al presidente con la presentadora Mariana Brey, aunque Milei todavía no se ha pronunciado sobre su ruptura.