DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias tras el fin de la tregua, al minuto

Putin promulga acuerdo de asociación estratégica con Irán que no contempla alianza militar

El presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó este lunes el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral con Irán, documento que no contempla la creación de una alianza militar entre Rusia y la República Islámica. Al contrario que en el caso del acuerdo suscrito con Corea del Norte, este no recoge la asistencia militar mutua en caso de agresión. En virtud del documento, Rusia e Irán se convierten en socios estratégicos en materia económica, energética, defensa, cultura y lucha antiterrorista, entre otros campos. "Si una de las partes es objeto de una agresión, la otra parte no proporcionará al agresor asistencia militar u otro tipo de ayuda que facilite la continuación de dicha agresión, y trabajará para asegurar que las diferencias que surjan se resuelvan sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y otras normas aplicables del derecho internacional", indica uno de sus artículos. El documento fue firmado en enero por los presidentes ruso, Vladímir Putin, e iraní, Masud Pezeshkian, tres días antes de la investidura del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que ahora amenaza a Teherán en caso de que no acepte negociar sobre su programa nuclear. Mientras Corea del Norte ha proporcionado una gran cantidad de munición a Rusia, Irán también se ha comportado como un estrecho aliado con el suministro de miles de drones Shahed y misiles balísticos que son utilizados profusamente en Ucrania.