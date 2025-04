AL MINUTO | Aranceles de Donald Trump: reacciones y última hora de los nuevos impuestos

Trump comenzó a hablar abiertamente de separar a Powell del cargo.

En medio de la disputa, el dólar se depreció frente a otras divisas fuertes, en particular el yen japonés y el euro. El ministro francés de Finanzas, Eric Lombard, expresó que Trump "lesionó la credibilidad del dólar con sus acciones agresivas con los aranceles". Advirtió al diario La Tribune Dimanche que si Powell es destituido, "la credibilidad se verá dañada aun más". Los mercados asiáticos abrieron mixtos el lunes, con bajas en la bolsa de Tokio y Taipéi, y alzas en Shanghái, Seúl y Singapur. Los precios del petróleo cayeron por temores sobre la demanda ante la incertidumbre en las perspectivas económicas globales. "Algo que está totalmente claro, y que ya no es debatible, es que el golpe reputacional de la marca estadounidense es real y no se está desvaneciendo silenciosamente", comentó Stephen Innes de SPI Asset Management.