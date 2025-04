DHL suspende envíos de más de 800 dólares a consumidores de Estados Unidos

DHL Express suspenderá los envíos de más de 800 dólares a residentes en Estados Unidos a partir del 21 de abril. La compañía, una división de Deutsche Post de Alemania, toma esta decisión por los nuevos aranceles de la Administración de Donald Trump.

DHL atribuyó la suspensión a las nuevas normas aduaneras estadounidenses, que exigen un trámite de entrada formal para todos los envíos con un valor superior a 800 dólares. El mínimo era de US$ 2500 hasta que se modificó el 5 de abril.

DHL indicó que los envíos entre empresas no se suspenderían, pero podrían sufrir retrasos. Los envíos inferiores a US$ 800 tanto a empresas como a particulares, no se vieron afectados por los cambios.

La medida es una medida temporal, dijo la compañía en su comunicado.

Esta medida sucede después de que Hongkong Post dijera la semana pasada que había suspendido los servicios de correo para mercancías enviadas por mar a Estados Unidos, acusando a Estados Unidos de “intimidación” después de que Washington cancelara las disposiciones comerciales libres de aranceles para paquetes de China y Hong Kong.