DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias del conflicto, al minuto

El Kremlin no quiere confirmar fin de tregua energética y denuncia violaciones ucranianas

El Kremlin no quiso confirmar el fin de la tregua energética de 30 días que teóricamente vence hoy, miércoles, al tiempo que volvió a denunciar las violaciones ucranianas. "Por ahora no puedo informarles sobre una decisión tomada", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov, quien la víspera aseguró que "todo depende del comandante supremo" de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin, acusó a Kiev de infringir la moratoria que Rusia declaró el 18 de marzo pasado. En ese sentido, el Ministerio de Defensa ruso acusó hoy a Kiev de dejar a más de 20.000 personas sin fluido eléctrico en la región de Bélgorod en ataques enemigos con artillería y drones. También hubo otros dos ataques de aparatos no tripulados en las últimas 24 horas contra instalaciones energéticas en las regiones fronterizas de Briansk y Kursk. Rusia dijo haber enviado a EEUU una lista con los ataques perpetrados por el ejército ucraniano en violación de la moratoria, a la que Kiev no se sumó hasta el 25 de marzo.