AL MINUTO | Aranceles de Donald Trump: reacciones y última hora de los nuevos impuestos

Trump dice que Harvard es un "chiste" y no merece fondos federales

El presidente Donald Trump dijo que la prestigiosa universidad de Harvard es un "chiste" y no debería recibir más fondos federales, en una nueva arremetida este miércoles contra los centros de educación superior de élite de Estados Unidos. Harvard se ha negado a acatar las exigencias del gobierno de Trump, que en represalia anunció la congelación de 2.200 millones de dólares de fondos federales y amenazó con retirarle sus ventajas fiscales. Además, exigió una disculpa de parte de la universidad. "Harvard ya ni siquiera puede considerarse un lugar decente de aprendizaje y no debería figurar en ninguna lista de mejores universidades del mundo", escribió Trump este miércoles en su plataforma Truth Social. "Harvard es un chiste, enseña odio y estupidez, y no debería recibir fondos federales", añadió. El presidente republicano acusa a Harvard y a otras universidades de permitir el antisemitismo en sus campus, y su gobierno les ha pedido una serie de medidas, como una "auditoría" de las opiniones de estudiantes y profesores, como condición para evitar que les retire las subvenciones. Harvard, a diferencia de la universidad de Columbia en Nueva York, se ha negado a cumplir estas exigencias.