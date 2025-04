Guerra de Israel, en directo: última hora del conflicto

Israel intercepta un misil lanzado desde Yemen

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este domingo de la "aparente intercepción" de un proyectil lanzado desde Yemen contra el centro del país. "Se hicieron intentos de interceptación y aparentemente el misil fue interceptado con éxito", ha explicado el Ejército israelí en un comunicado. Las Fuerzas Armadas han destacado que se han activado las alarmas antiaéreas en varias partes del país "conforme a la política establecida". "Tras las investigaciones parece que se trataba de un único misil lanzado desde Yemen", han explicado. Los restos del proyectil habrían caído en la zona de Hebrón, en Cisjordania, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel', que apunta a que por el momento no hay información de heridos o daños materiales de importancia.