Daniel Noboa le saca casi 12 puntos de ventaja a Luisa González pero la candidata opositora no reconoce los resultados

El segundo turno ecuatoriano se abre a un conflicto político. Dabiel Noboa es técnicamente un presidente reelecto. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente obtuvo un sorprendente 55,95% de los sufragios al escrutarse el 90% del padrón electoral. Luisa González ha cosechado casi el 44% de las voluntades. La distancia entre los competidores es inalcanzable. En la noche del domingo se abría otra grieta: la candidata opositora desconoció el resultado oficial. "Me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira a la verdad. Es por eso que nosotros, todos los que unimos en contra de la violencia, vamos a pedir el recuento y que se abran las urnas", dijo la aspirante correísta, mientras los simpatizantes de Noboa salían a las calles de Quito y Guayaquil para festejar. González recordó que Noboa nunca pidió licencia como presidente para competir de igual a igual y "uso a las autoridades del CNE para hacer lo que se diera la gana". Lo más problemático, a su criterio, fue la declaración del "estado de excepción," a pocas horas de los comicios, alegando un aumento de la violencia urbana. "Por qué, para qué, para garantizar el más grotesco fraude electoral que estamos presenciando los ecuatorianos". Más allá del enojo de la abogada, los medios de comunicación dieron como un hecho irreversible la continuidad del joven magnate de 37 años en el Palacio Carondelet.

Las encuestas habían pronosticado una fuerte paridad en lo que se presentaba como las elecciones más reñidas de la historia política de ese país. Para el oficialismo, los sondeos se equivocaron. Goinzález habló directamente de trampa. "Quiero ser muy clara, la revolución siempre ha reconocido una derrota cuando así lo demostraron las estadísticas".

Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana y padrino de González, fue el primero en expresar su desacuerdo con las cifras. "Nuestros datos dan exactamente al revés", dijo el expresidente. Los cortes de energía y desastres naturales provocaron un profundo enojo en la sociedad. El fracaso en los hechos de la estrategia de seguridad no hizo más que profundizar el temor ciudadano. Esos factores habían mejorado sustancialmente la competitividad de González en el primer turno de febrero. Los problemas siguen estando en el centro de las inquietudes colectivas. Sin embargo, no se tradujeron en el esperado "voto castigo" contra Noboa. González había sumado para esta confrontación al movimiento indígena, sectores de izquierda independiente y hasta de centro derecha. Esa sumatoria no se ha traducido en sufragios. Las cifras del CNE han sumido al correísmo en un mar de perplejidad.

Los comicios se realizaron sin mayores incidentes a pesar de la vigencia del "estado de excepción" decretado por Noboa en las vísperas de la contienda.

El jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE), el eurodiputado español Gabriel Mato, destacó la "absoluta normalidad" de la jornada. La misma autoridad de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Ecuador, Heraldo Muñoz, también había destacado la “normalidad” y “tranquilidad” con que transcurrieron las elecciones.

Muñóz instó a la ciudadanía a esperar “con paciencia” a los resultados “hasta el último voto” y llamó a no confiar en las encuestas a pie de urna "que no son más que estadísticas”.