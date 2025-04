La empresa del helicóptero accidentado en Nueva York tiene un largo expediente de averías y deudas

La empresa propietaria del helicóptero que se estrelló entre jueves en la isla de Manhattan con el matrimonio Escobar-Camprubí y sus hijos a bordo tiene un largo historial de averías y de deudas, según distintos medios de comunicación estadounidenses. Durante la década de 2010 tuvieron dos emergencias durante distintos vuelos y en 2019 la empresa fue declarada en quiebra. Además, según informa el periódico New York Post, la aeronave accidentada sufrió una avería en la transmisión hace varios meses.

Tras el mortal accidente que acabó el pasado jueves con la vida de las seis personas que iban a bordo de la aeronave Bell206, propiedad de la empresa turística 'New York Helicopter Tours', ha salido a la luz que la compañía, antes llamada 'New York Helicopter Charter', operaba con una pequeña flota que se considera anticuada en comparación con las empresas de la competencia. Según informa The New York Times, el dueño de la compañía, Michael Roth, era conocido por ser lento a la hora de pagar las facturas, pero rápido para presentar demandas.

Además, este diario asegura que hay constancia en los registros de varios incidentes con helicópteros de esta empresa durante la década de 2010. El primero de ellos en 2013, cuando un piloto tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia con cuatro turistas a bordo y, el segundo, en 2015 cuando un piloto perdió el control de la aeronave. En el primero de los casos, Roth presentó varias demandas contra la empresa encargada del mantenimiento del helicóptero, según The New York Times.

La situación económica de la empresa también era preocupante desde hace años. En 2019, Roth se vio obligado a declarar en banca rota a 'New York Helicopter Charter', la cual refundaría después bajo el nombre de 'New York Helicopter Tour'. Pero, según Associated Press, las dificultades económicas no acabaron ahí ya que en enero de este año una empresa presentó una demanda por 1,4 millones de dólares contra Roth por no pagar el alquiler de una aeronave y un mes después hubo otra demanda contra 'New York Helicopter Tour' por no pagar 83.000 dólares.

Un fallo hace 8 meses

Además, según ha informado el periódico New York Post, el helicóptero accidentado sufrió una avería en la transmisión meses antes del accidente mortal en el que perdieron la vida los cinco miembros de la familia Esocbar-Camprubí y el piloto. Según los informes a los que ha tenido acceso este medio, la aeronave Bell206 sufrió un problema mecánico en la transmisión que fue detectado el pasado septiembre. Los registros muestran que el helicóptero siniestrado, construido en 2004, ya había registrado 12.728 horas de vuelo antes de tener que ser reparado.

De acuerdo con el rastreo de la aeronave en Flight Radar, en el momento del accidente el aparato llevaba 15 minutos de vuelo y 6 kilómetros recorridos. Fue a la altura de Hoboken cuando el piloto perdió el control y el helicóptero se estrelló a las 15:15 hora local, cayendo al río con la cola partida y las aspas girando solas en el cielo, separadas del cuerpo de la nave.

Todavía no se conocen las causas preliminares que causaron la muerte del piloto Seankese Henderson y el matrimonio Agustín Escobar y Merce Camprubí y sus tres hijos.

Dos directivas de aeronavegabilidad emitidas

En 2022 y 2023, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió dos directivas de aeronavegabilidad dirigidas a las aeronaves Bell206 que obligaban a ejecutar tareas de mantenimiento. La primera, en diciembre de 2022, ordenó la inspección y posible reemplazo de las palas del rotor principal de los modelos debido a una "delaminación", un problema en el que las capas internas de la pala se separan por fatiga del material, daños u otros efectos. Un problema que si no se soluciona, asegura el New York Post, puede causar una falla en la pala del rotor.

La segunda directiva, emitida en mayo de 2023, exigía la prueba y posible reemplazo de los ejes del rotor de cola en ocho modelos - incluido el helicóptero siniestrado -, que la FAA emitió después de que un helicóptero perdiera el accionamiento del rotor de cola debido a una falla en una junta.

Este viernes, los efectivos de la policía de Nueva York y Nueva Jersey seguían buceando en el río Hudson en busca de la hélice y la cola, además de otras partes del helicóptero que se desprendieron antes de la caída y que todavía no habían sido localizadas.