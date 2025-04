Accidente de helicóptero en Nueva York, en directo: última hora de la muerte de Agustín Escobar, Mercè Camprubí Montal y sus tres hijos

El Gobierno de EEUU pide que les envíen vídeos o testimonios del suceso

Homendy afirma que aún no saben las causas del siniestro y que no van "a especular sobre ellas" sino que esperarán a tener toda la información. Tampoco tienen mucha información contrastada ni sobre el piloto ni sobre la empresa. Y ni los vídeos mostrados en redes sociales "pueden ayudar" en la investigación pero no son tan buenos como para apreciar algunos detalles. Ha pedido que envíen lo que tengan tanto en vídeo como testimonios.