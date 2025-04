Un ingeniero describe las posibles causas del accidente en el río Hudson: "Es algo absolutamente excepcional"

Una familia de turistas catalanes, compuesta por dos adultos y tres niños de entre cuatro y once años, junto al piloto, ha fallecido este jueves al estrellarse en el río Hudson el helicóptero con el que realizaban una visita turística sobrevolando Manhattan.

El siniestro se produjo a las 15:15 hora local cerca de la costa de Nueva Jersey, y por el momento se desconocen las causas del accidente aunque la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha abierto una investigación.

Según los testimonios y las imágenes recogidas del suceso, la aeronave habría sufrido un fallo técnico y, tras un fuerte estruendo, perdió las hélices y la cola antes de caer al agua. El director ejecutivo de la compañía de helicópteros turísticos New York Helicopter Charter, Michael Roth, ha afirmado que desconoce qué pudo causar el accidente del modelo Bell 206. Sin embargo, la principal hipótesis que barajan los expertos es la de un mal mantenimiento de la aeronave. Así lo ha explicado Pere Pla, miembro del Colegio de Ingenieros en Catalunya y experto en helicópteros en RAC1.

"Este accidente es algo absolutamente excepcional"

El fallo técnico que ha sufrido la aeronave es claro, tal como se puede ver en las imágenes. "Todo apunta a que ha habido un desprendimiento, una separación entre el motor principal, las aspas del helicóptero y el resto del aparato. Como la punta de las aspas del rotor principal gira a una velocidad muy alta, con ese desprendimiento, puede que el propio rotor principal haya cortado el motor de cola", expone Pla.

La pérdida de las hélices no tendría que causar un accidente de este nivel, puesto que solo con la cola, el piloto del helicóptero podría llegar a controlarlo y aterrizar. "Normalmente, cuando hay accidentes de helicóptero, el fuselaje gira a toda velocidad, hay un giro horizontal muy fuerte. En cambio, en este caso no. En este caso, cae de cabeza, pero con un movimiento como si fuera una aeronave de ala fija", explica.

Preguntado por las causas del siniestro, Pla descarta colisiones con animales, drones u otras aeronaves. "Se me ocurren dos razones: un impacto con un objeto muy contundente que haya separado el motor principal del fuselaje —pero es bastante improbable que haya un objeto tan contundente volando en este espacio aéreo tan denso—, y la otra sería un error de mantenimiento de la aeronave", afirma el ingeniero.

"Normalmente a los helicópteros se les hacen revisiones exhaustivas y muy frecuentes, así que es muy curioso que haya una falta de mantenimiento. Sería algo absolutamente excepcional, pero podría ser. No hay muchas más posibilidades", concluye Pla.

Un historial de accidentes y problemas técnicos

A falta de unas conclusiones definitivas, la empresa que fletaba el helicóptero está ahora en el punto de mira. Según informa 'The New York Times', la compañía tiene un historial de fallos técnicos en sus vuelos turísticos. En los últimos 12 años, las aeronaves de New York Helicopter Charter han sufrido fallos durante el vuelo en al menos otras dos ocasiones.

Uno de los incidentes ocurrió en 2013, cuando uno de los helicópteros que transportaba a una familia de cuatro personas en un vuelo turístico perdió repentinamente potencia y el piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el río Hudson, cerca del Upper West Side de Manhattan. Dos años después, otra de sus aeronaves se estrelló mientras estaba suspendida a seis metros del suelo, justo después de despegar en el norte de Nueva Jersey.

En total, la industria del turismo en helicóptero ha registrado 32 muertes en accidentes de helicóptero en Nueva York desde 1977, según datos de la agencia AP.