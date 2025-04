Última hora del accidente de helicóptero en Nueva York: el expresidente de Siemens España, su esposa y sus tres hijos mueren al caer al río Hudson

"No he visto nada así en 30 años"

Este jueves, Roth volvió a asegurar que "no tenía idea" de por qué sucedió el accidente que terminó con la vida de seis personas, el piloto, dos adultos y tres niños y agregó: "No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros". El español fallecido hoy con su familia (esposa y tres hijos) es Agustín E., un directivo de la compañía Siemens en España, según ha adelantado la prensa local citando a fuentes policiales.

EFE